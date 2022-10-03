Пушилин: Союзные силы добиваются успехов на Артемовском направлении

Союзные силы добиваются успехов на Артемовском направлении. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин. Спецоперация России по защите населения ДонбассаНапомним, 17 февраля Донецкая и Луганская народные республики заявили об обострении ситуации.