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В Египте хотят восстановить самую большую из известных древнеегипетских отдельно стоящих статуй – гранитного колосса Рамсеса II

В Египте хотят восстановить самую большую из известных древнеегипетских отдельно стоящих статуй – гранитного колосса Рамсеса II

﻿﻿1000-тонная бронзовая статуя была помещена в Рамессеум, мемориальный храм Рамзеса II в Луксоре, после его поражения.

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