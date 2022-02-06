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Жители Самары в феврале пожаловались на переполненные мусорные баки из-за снегопада

Местная жительница сообщила, что на улице Ставропольской баки стоят переполненными на протяжении нескольких дней В Самаре снегопад, который обрушился на областную столицу помешал не только проезду общественного транспорта, но и других служб.

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