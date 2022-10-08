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Мера поддержки станет продолжением начатой в текущем году программы бесплатного переобучения

Мера поддержки станет продолжением начатой в текущем году программы бесплатного переобучения

Более 138 000 человек, включая граждан, не имеющих работы или находящихся под угрозой сокращения, смогут пройти бесплатное переобучение в 2023 году в рамках проекта "Общенациональная демография" в областях, востребованных на местных рынках труда.

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