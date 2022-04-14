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«Он — неудачный проект», — Виктор Дробыш ответил Прохору Шаляпину

«Он — неудачный проект», — Виктор Дробыш ответил Прохору Шаляпину

В сети снова завирусилась информация о давних скандалах между российским артистов Прохором Шаляпиным и продюсером Виктором Дробышем.

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