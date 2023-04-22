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В Москве растет росте спроса на элитную аренду

В Москве растет росте спроса на элитную аренду

В январе — марте активность арендаторов на элитном рынке столицы возросла на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года В первом квартале 2023 года суммарное количество запросов на столичном рынке аренды высокобюджетных (от 150 тыс.

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