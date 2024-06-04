Станислав Кузнецов: на Украине работает 350-400 мошеннических колл-центров

Ситуация с телефонными мошенниками в начале 2024 года стала критической. Доля киберпреступлений от общего числа всех преступлений составляет 38%, рассказал в интервью газете "Известия" заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
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