Страна и люди
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Страна и люди

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Членов банды наркодилеров из Москвы посадили на срок от 12 до 17 лет

Членов банды наркодилеров из Москвы посадили на срок от 12 до 17 лет

Мосгорсуд приговорил к срокам от 12 до 17 лет колонии строгого режима участников группы наркоторговцев, которые давали «взятку» сотрудникам почты для создания поддельных банковских карт, сообщил Центр общественных связей ФСБ.

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