Членов банды наркодилеров из Москвы посадили на срок от 12 до 17 лет

Мосгорсуд приговорил к срокам от 12 до 17 лет колонии строгого режима участников группы наркоторговцев, которые давали «взятку» сотрудникам почты для создания поддельных банковских карт, сообщил Центр общественных связей ФСБ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии