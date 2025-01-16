Депутат Шеремет предложил не изобретать велосипед по конфликту на Украине

Депутат Госдумы от Крыма и член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал советников избранного президента США Дональда Трампа отказаться от разработки новых планов по урегулированию конфликта на Украине и сосредоточиться на предложениях, уже озвученных президентом России Владимиром Путиным.