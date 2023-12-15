3 дальнобойные ракеты запустили по Мариуполю со стороны Украины

РИАМО - 15 дек. Прошедшей ночью украинская армия запустила три дальнобойные ракеты с северо-запада в направлении Мариуполя, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своем Telegram-канале.