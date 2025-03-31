Эксперт Кобелюк: прогулки с коляской или собакой помогут найти друзей после 30 лет

В нашем обществе принято гордиться друзьями детства, но многие теряют связь с ними. Как найти новых друзей в зрелом возрасте, рассказал эксперт по публичным выступлениям и переговорам Алексей Кобелюк в беседе с Life.
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