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Эксперт Кобелюк: прогулки с коляской или собакой помогут найти друзей после 30 лет

Эксперт Кобелюк: прогулки с коляской или собакой помогут найти друзей после 30 лет

В нашем обществе принято гордиться друзьями детства, но многие теряют связь с ними. Как найти новых друзей в зрелом возрасте, рассказал эксперт по публичным выступлениям и переговорам Алексей Кобелюк в беседе с Life.

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