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Царьград

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Мобилизация-2026. Есть одно "но": Делягин – о докладе. Почему молчит Герасимов?

Мобилизация-2026. Есть одно "но": Делягин – о докладе. Почему молчит Герасимов?

Доклад Герасимова Путину. Готовность к мобилизации. Подтверждений не нашли ни Делягин, ни задавший вопрос зритель.

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Комментарии
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ВЕРА Башмакова
Мобилизованным приходить со  своими шапками али выдадут? Какие - панамки  или  меховые? А то дроны  вражеские  нечем  сбивать будет! Серьезно  интересуюсь.  ИМХО!!!!!
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