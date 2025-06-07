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Царьград

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Илон Маск: загадочный пост в соцсети вызвал вопросы у подписчиков

Илон Маск: загадочный пост в соцсети вызвал вопросы у подписчиков

Американский предприниматель Илон Маск опубликовал загадочный пост в социальной сети X, оставив подписчиков в недоумении.

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