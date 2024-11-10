В Брунее заверили, что официальная сборная страны приедет на матч с Россией

Руководитель отдела соревнований ассоциации футбола Брунея Эммиелия Картиена сообщила, что основная сборная страны приедет на товарищеский матч против национальной команды России.
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