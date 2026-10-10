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ИА Регнум

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Премьер Баден-Вюртемберга Оздемир: экономика ФРГ опиралась на дешевый газ из РФ

Российский газ по выгодным ценам имел большое значение для экономики Германии. Его поставки на протяжении десятилетий являлись одной из основ, на которых держалось экономическое благополучие страны.

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