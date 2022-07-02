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ВСУ обстреляли Донецк шестью снарядами

ВСУ нанесли удар по Куйбышевскому и Киевскому району Донецка. Об этом сообщает представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК.

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