"Есть опасения за нашу историю в школе". Эксперты о концепции будущих учебников

Создатели нынешних учебных пособий пытаются приблизиться к советским стандартам при слабой научной базе В преподавании истории в российских школах преобладающая до сих пор европоцентричность уступит место сбалансированной подаче материала, заявил "Парламентской газете" действительный член Российской академии наук Александр Чубарьян.
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