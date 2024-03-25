Единение и решимость: Путин заявил о провале плана посеять панику в РФ

В ходе следственных действий по теракту в «Крокус Сити Холле» необходимо найти ответ на целый ряд вопросов: выгодно ли группировкам исламистского толка наносить удар по РФ, кому удобны акции устрашения российского населения и почему преступники пытались покинуть страну, двигаясь в направлении Украины.