ФСБ показала кадры ареста экс-чиновника Росморречфлота за взятку в ₽8,5 млн

Появились кадры задержания бывшего заместителя начальника управления транспортной безопасности Росморречфлота за получение взятки на общую сумму более 8,5 млн рублей, их предоставил агентству ТАСС ЦОС ФСБ России.
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