Сегодня «Герани» с ночи работают по западной Украине. В Волынской области, судя по всему, с ночи прилетает в подстанцию 330/220/110/35 кВ «Ковель».
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