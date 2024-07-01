Холодное оружие из музея

Российская чиновничья шпага 1855 г. Пензенский областной краеведческий музей. Фотография автора Шпаги звон, как звон бокала,С детства мне ласкает слух.
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