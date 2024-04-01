«Дочка» «Корпорации СТС», которой тюменские власти отдали объекты теплоснабжения в концессию, увеличила прибыль до 1 млрд рублей

Компания «УСТЭК», которой тюменские власти отдали в концессию объекты теплоснабжения, увеличила по итогам 2023 года выручку почти на 600 млн рублей – до 11 млрд рублей, прибыль на 100 млн рублей – до 1 млрд рублей.
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