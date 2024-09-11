❗️⚡️Мариуполь! Более 70 низковысотных и средневысотных БПЛА-"камикадзе" ВСУ, следующих в направлении Ростовской области и Кубани перехвачено батареей ЗРПК "Панцирь-С1" и "Бук-М3".
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❗️⚡️Мариуполь! Более 70 низковысотных и средневысотных БПЛА-"камикадзе" ВСУ, следующих в направлении Ростовской области и Кубани перехвачено батареей ЗРПК "Панцирь-С1" и "Бук-М3".