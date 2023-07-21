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РПЛ стартует! «Динамо» примет «Краснодар», завтра «Зенит» сыграет с «Пари НН», «Локомотив» – с «Рубином»

В субботу «Зенит» сыграет с «Пари НН» на выезде, «Локомотив» примет «Рубин».  В воскресенье «Спартак» будет противостоять «Оренбургу», «Ростов» примет «Факел».

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