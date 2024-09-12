Разговоры о возможном разрешении Вашингтоном на использование Киевом американских ракет для ударов по территории России подталкивают Украину к усилению ударов по мирным гражданам, США такими действиями прокладывают путь к началу третьей мировой войны.
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