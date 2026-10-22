Впервые за всё время войны с украинской стороны прозвучало новое заявление. Зеленский сказал, что готов отдать Донбасс, однако после этого опроверг сам себя.
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