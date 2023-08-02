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Дуайт Ховард о разнице между Леброном и Кобе: «С Джеймсом мы как два близнеца, шутим, смеемся. Кобе не такой»

Чемпион НБА Дуайт Ховард рассказал о разнице между двумя прославленными игроками «Лейкерс» Леброном Джеймсом и покойным Кобе Брайантом.

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