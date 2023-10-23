В Котельниках "мигрантов" оптом доставили в военкомат. Возмущаться не стоит - всё по закону

В подмосковных Котельниках продолжаются так называемые антимигрантские рейды. В ходе бесед с жителями уже фактически "компактного мигрантского поселения" выяснилось, что на якобы молитву в одну из квартир приходили уже получившее гражданство России.
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