Медиа США назвали причину выбора главой ЦРУ транспортника C-17A для полёта в РФ

Продолжается обсуждение причин визита директора ЦРУ в Москву. Напомним, что военно-транспортный самолёт Boeing C-17A Globemaster III (позывной RCH4555) транзитом через Ригу приземлился во вторник утром в аэропорту Внуково, а через несколько часов покинул российскую столицу.