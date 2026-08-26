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Медиа США назвали причину выбора главой ЦРУ транспортника C-17A для полёта в РФ

Медиа США назвали причину выбора главой ЦРУ транспортника C-17A для полёта в РФ

Продолжается обсуждение причин визита директора ЦРУ в Москву. Напомним, что военно-транспортный самолёт Boeing C-17A Globemaster III (позывной RCH4555) транзитом через Ригу приземлился во вторник утром в аэропорту Внуково, а через несколько часов покинул российскую столицу.

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