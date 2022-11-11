В Амурской области мобилизованные военнослужащие Восточного военного округа выполняют стрельбу из БМП и танков

Военнослужащие выполняют стрельбу из 30-мм автоматической пушки 2А42 и 7,62-мм пулемета ПКТ по мишеням, имитирующим бронетехнику и живую силу условного противника на расстояниях до 1,5 тыс.
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