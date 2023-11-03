В Израиле после атаки на пост ЦАХАЛ ранения получили несколько солдат

Два военнослужащих армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) получили ранения различной степени тяжести после атаки беспилотным летательным аппаратом поста наблюдения в районе Хар-Дов, 3 ноября сообщает пресс-служба армии.
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