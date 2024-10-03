Устремлённые в будущее

Производственные объекты ООО «Газпром добыча Астрахань» посетили учащиеся «Газпром-класса». В сентябре ученики «Газпром-класса» Красноярской средней общеобразовательной школы № 1 побывали на производственных объектах Газопромыслового управления ООО «Газпром добыча Астрахань».
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