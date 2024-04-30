Прошло 40 дней с момента теракта в «Крокусе». 🕯🕯🕯🕯 Люди организовали новый мемориал у торгово-выставочного центра.
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Прошло 40 дней с момента теракта в «Крокусе». 🕯🕯🕯🕯 Люди организовали новый мемориал у торгово-выставочного центра.