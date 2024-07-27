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Франсиско Серундоло: «Мне очень нравится Хорватия: я провел здесь девять матчей и все выиграл»

Франсиско Серундоло: «Мне очень нравится Хорватия: я провел здесь девять матчей и все выиграл»

В пятницу он победил Андрея Рублева – 7:6(6), 6:4. «Конечно, я очень рад, Андрей – невероятный игрок, он в топ-10.

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