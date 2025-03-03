Стоун предал Сысоеву, Седокову подозревали в охоте на мужчин. Как звезды теряли лицо, выживая в Дубае и Самарканде

Звездная и народная команды не просто сносили трудности пребывания в пустынной местности и боролись за 10 миллионов рублей: на экране разыгралось настоящее шоу, полное интриг и конфликтов между знаменитостями.
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