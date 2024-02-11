Чем ответил Китай на крах рынка акций размером в $7 трлн?

Затяжное падение рынка акций Китая и Гонконга привело к потерям инвесторами $7-ми трлн. Власти КНР стремились остановить падение: Запретом на «короткие» продажи ценных бумаг Созданием фонда выкупа акций, размером под $300 млрд Когда эти меры не сработали, Компартия перешла к репрессиям и цензуре.