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Прокуратура помогла наладить продажу лекарств жителям отдалённых территорий Отрадненского района Краснодарского края

Прокуратура помогла наладить продажу лекарств жителям отдалённых территорий Отрадненского района Краснодарского края

Надзорное ведомство проверило соблюдение прав жителей сельской местности на лекарственное обеспечение и выявила нарушения.

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