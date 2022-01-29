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«Ливерпуль» и вингер «Порту» Диас согласовали условия 5-летнего контракта

Вингер «Порту» Луис Диас Маруланда завершает трансфер в «Ливерпуль». Мерсисайдцы согласовали условия личного контракта с 25-летним игроком, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

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