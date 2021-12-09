Военачальники США и Польши обсудили вопросы безопасности в Восточной Европе

Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Марк Милли провёл встречу в Вашингтоне с начальником Генштаба ВС Польши Раймундом Анджейчаком, обсудив с ним актуальные вызовы для союзников по НАТО в Восточной Европе.