Культурная неделя: выбор «Известий»

Кино«Зло», 18+Режиссер: Алексей Мурадов. В ролях: Даниил Страхов, Александр Устюгов, Любовь Толкалина, Андрей Чернышов, Евгений Харитонов, Борис Щербаков, Павел Трубинер, Алена КоломинаСериал, основанный на одноименном романе Эдуарда Хруцкого, воссоздает картину СССР времен застоя: коррупция в высших эшелонах власти, сращивание партийно-советских и правоохранительных структур с теневым капиталом и уголовниками, сфабрикованные дела.