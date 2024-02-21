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ИЗВЕСТИЯ iz

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Культурная неделя: выбор «Известий»

Культурная неделя: выбор «Известий»

Кино«Зло», 18+Режиссер: Алексей Мурадов. В ролях: Даниил Страхов, Александр Устюгов, Любовь Толкалина, Андрей Чернышов, Евгений Харитонов, Борис Щербаков, Павел Трубинер, Алена КоломинаСериал, основанный на одноименном романе Эдуарда Хруцкого, воссоздает картину СССР времен застоя: коррупция в высших эшелонах власти, сращивание партийно-советских и правоохранительных структур с теневым капиталом и уголовниками, сфабрикованные дела.

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