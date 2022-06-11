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Мохамед Салах: «Хочу, чтобы мой соперник говорил себе: «Черт возьми, опять он!» Он должен чувствовать угрозу каждое мгновение в течение 90 минут»

Мохамед Салах рассказал о своем подходе к игре.  «Я хочу, чтобы мой соперник говорил себе: «Черт возьми, опять он!» Моя цель – чтобы у него не было времени восстановиться.

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