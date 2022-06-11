Мохамед Салах: «Хочу, чтобы мой соперник говорил себе: «Черт возьми, опять он!» Он должен чувствовать угрозу каждое мгновение в течение 90 минут»

Мохамед Салах рассказал о своем подходе к игре. «Я хочу, чтобы мой соперник говорил себе: «Черт возьми, опять он!» Моя цель – чтобы у него не было времени восстановиться.
Популярные статьи
- Этери Тутберидзе о новости, что она хотела бы работать в США: «Очередной фейк»
- Тутберидзе хочет тренировать в США, но не может взять туда всех своих фигуристов (The Skating Lesson)
- Лайшев о решении ISU закрыть допинговые дела в отношении россиян, открытые на основе базы данных LIMS: «Справедливость восторжествовала»
Свежие комментарии