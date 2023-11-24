Работа над ошибками Валиевой, борьба с нервами Бойковой и Козловского: интриги этапа Гран-при России в Москве

Гран-при России по фигурному катанию завершается турниром «Золотой конёк Москвы». Камила Валиева попытается реабилитироваться за неудачный прокат произвольной программы в Казани и взять реванш у Софьи Муравьёвой.
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