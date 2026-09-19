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Актуальная информация об обстановке на линии фронта 19 сентября (обновляется)

Актуальная информация об обстановке на линии фронта 19 сентября (обновляется)

Источник фото: РИА Новости / Станислав Красильников 09:15 В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 344 беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Ленинградской, Новгородской, Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Калужской, Тульской, Рязанской, Липецкой, Владимирской, Ростовской областей, Краснодарского края, Московского региона, Ямало-Ненецкого автономного округа, Республики Дагестан и над акваторией Черного моря.

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