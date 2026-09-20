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Мировое обозрение

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НАТО готовится к войне на восточном фланге — военный план размещен на 4 тыс. страниц

НАТО готовится к войне на восточном фланге — военный план размещен на 4 тыс. страниц

Североатлантический альянс впервые столь откровенно обозначил масштаб своей оперативной подготовки к потенциальному конфликту на востоке.

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