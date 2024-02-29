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Дональд Трамп: Байден помогает попасть в США сбежавшим из тюрем и психбольниц

Дональд Трамп: Байден помогает попасть в США сбежавшим из тюрем и психбольниц

Бывший президент США, Дональд Трамп, выразил обвинения в адрес нынешнего президента Джо Байдена, утверждая, что тот помогает попасть в страну сбежавшим из тюрем и психиатрических учреждений через свою миграционную политику.

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