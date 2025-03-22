22 марта - Всемирный день Воды.

Ежегодно 22 марта во многих странах отмечается Всемирный день водных ресурсов, который помогает привлечь внимание к существующим экологическим проблемам состояния воды на планете, напоминающий о ее важности и бережном использовании.
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