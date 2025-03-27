Эксперт отметил неготовность США к возможной войне с Китаем

Global Look Press/Guenter Fischer/imageBROKER.com Соединенные Штаты не могут позволить себе развязать войну с Китаем ввиду риска эскалации, им нужна международная разрядка, заявил замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, эксперт клуба "Валдай" Дмитрий Суслов.