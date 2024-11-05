«Сегодня любовь, а завтра будет ненависть»: Боделан требует от Кремля чётко сказать, входит ли Одесса в цели СВО

Не однозначный опрос, а где утверждение, что Одесса -Россия, не участвую в опросе т.к, нет этого утверждения.

Так проведите референдум, как в Херсонской области и тогда уже нам надо думать как помочь. Определиться сами должны

Игорь Кузнецов

Именно так. На Донбассе не пустили укронацистов, 8 лет Россия не признавала ДЛНР, их обстреливали, но они выстояли. Вот за таких нужно воевать. Есть сопротивление режиму в Одессе, но основная масса ждёт и покорно подчиняется режиму неонацистов. Какой следующий памятник там будут сносить? (((