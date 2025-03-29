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Вылов лососевых в России в 2025 году превысит прошлогодние показатели

Вылов лососевых в России в 2025 году превысит прошлогодние показатели

В 2025 году ожидается увеличение вылова лососевых в России. Президент ВАРПЭ Герман Зверев прогнозирует снижение цен на икру при отсутствии спекуляций.

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АК
Арик Кука
Частн собств добьёт богатства РФ, рыба только дорожает.
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