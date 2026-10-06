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Синоптики заявили о грядущем третьем "бабьем лете" в Алтайском крае

Синоптики заявили о грядущем третьем "бабьем лете" в Алтайском крае

На следующей неделе в Алтайском крае значительно потеплеет, и к 14 октября средняя температура воздуха, предварительно, будет достигать +13.

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